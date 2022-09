AirPods Pro 2: vale la pena passare dal vecchio al nuovo modello?

Vale davvero la pena passare dalle AirPods Pro di prima generazione al nuovo modello? Di fatto, sappiamo che l’azienda di Cupertino ha svelato le Pro 2 durante il keynote di settembre e ancora devono arrivare in commercio. Presentano un’estetica identica a quella del gadget precedente e features migliorate. Ma ha senso fare l’upgrade?

AirPods Pro 2 vs AirPods Pro: la sfida

Partiamo dal design; purtroppo non ci sono cambiamenti con il modello del 2019 e onestamente, questo non ci ha fatto piacere. Speravamo in una nuova colorazione e in un’estetica senza steli o differente. Squadra che vince non si cambia, però. La scatola ha un anello per attaccarci un cordino (acquistabile separatamente). Inoltre, questa cover ha gli speaker per dei mini altoparlanti che servono per emettere suoni in caso di smarrimento delle cuffiette stesse. No, se ve lo state chiedendo… la custodia di ricarica non si trasforma in una cassa Bluetooth, ma sarebbe bello.

Cosa può fare il nuovo modello?

Permette di scorrere con il dito per la regolazione del volume; è la prima volta che questa feature arriva in un TWS di Apple;

C’è il chip Apple H2 che introduce una migliore riduzione del rumore, una qualità sonora aggiornata e un’autonomia spaziale.

Arrivano adesso i tappi per le orecchie in silicone in taglia XS. Praticamente, adesso i gommini in dotazione saranno quattro e non più tre.

L’equalizzazione adattiva fa sì che il suono delle AirPods Pro 2 si adatti perfettamente alle orecchie degli utenti; non manca l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa.

La custodia di ricarica è compatibile con la ricarica MagSafe.

Gli auricolari offrono una maggiore autonomia: fino a 6 ore con riduzione attiva, in combinata con la cover, 30 ore.

Il chip U1 è stato inserito nella scatola, così che possa venir ritrovata grazie alla funzione Find My.

In definitiva, costano 299,00€, arrivano il 23 settembre e a nostro avviso non vale il passaggio. Se avete un modello di prima o seconda generazione (standard), questo paio di auricolari vi svolterà il quotidiano, promesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.