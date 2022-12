AirPods Pro 2: in offerta su Amazon per Natale (anche a rate)

Tra i regali di Natale più desiderati ci sono, sicuramente, le AirPods Pro 2 di Apple. Le cuffie true wireless della casa di Cupertino propongono prestazioni al top, senza compromessi. Grazie alla nuova offerta Amazon è possibile acquistare le AirPods Pro 2 giusto in tempo per Natale, con un prezzo scontato di 265 euro invece di 299 euro.

Da notare che c’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 53 euro, senza interessi o costi aggiuntivi di alcun tipo. Dando un’occhiata alle offerte di Amazon Warehouse, inoltre, è possibile risparmiare qualche euro in più. Per sfruttare l’offerta prima che termini è possibile utilizzare il link qui di sotto:

AirPods Pro 2: le cuffie true wireless top sono in offerta ad un buon prezzo su Amazon per Natale 2022

Le AirPods Pro 2 hanno tutto quello che serve per poter contare su prestazioni al top. C’è la cancellazione attiva del rumore, con la possibilità di attivare la modalità Trasparenza adattativa per sentire i suoni esterni attenuando i rumori forti ambientali.

C’è l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa. Ci sono quattro tipi di cuscinetti tra cui scegliere ed è possibile sfruttare i comandi touch per regolare il volume e gestire la riproduzione. L’autonomia è elevata, con possibilità di utilizzo per 30 ore considerando anche la carica della custodia, e non manca la certificazione di resistenza al sudore.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare le AirPods Pro 2 di Apple al prezzo scontato di 265 euro invece di 299 euro con la possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 53 euro. Si tratta di ottime condizioni per poter acquistare le cuffie wireless di Apple ad un prezzo vantaggioso e in tempo per Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.