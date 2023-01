AirPods Pro 2: in offerta al MINIMO STORICO su Amazon (-50€)

È il momento giusto per acquistare le AirPods Pro 2. La seconda generazione delle cuffie true wireless di Apple, infatti, viene ora proposta ad un prezzo davvero molto conveniente con la possibilità di risparmiare ben 50 euro.

Con la nuova offerta Amazon, infatti, le AirPods Pro 2 sono disponibili al prezzo scontato di 249 euro invece di 299 euro. Da notare, inoltre, che, per gli account selezionati, c’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 49,80 euro, senza interessi e costi aggiuntivi.

L’offerta è a tempo limitato e può essere sfruttata dal link qui di sotto:

AirPods Pro 2: su Amazon sono ora al minimo storico grazie ad una nuova offerta

Le AirPods Pro di seconda generazione hanno davvero tutto quello che serve per offrire prestazioni al top. C’è la cancellazione attiva del rumore, che permette di eliminare il brusio di fondo e di migliorare l’ascolto, e non manca la modalità Trasparenza adattativa. Le due modalità d’uso, in combinazione, consentono di aggiornare in modo dinamico il comportamento delle cuffie, massimizzando l’esperienza d’uso.

Da segnalare anche il supporto all’audio spaziale personalizzato con rilevamento della posizione della testa. Questa funzione è in grado di creare un suono tridimensionale. Naturalmente anche l’autonomia è al top e c’è la custodia di ricarica MagSafe con altoparlante ad arricchire il contenuto della confezione.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare le AirPods Pro 2 al prezzo scontato di 249 euro invece di 299 euro. Lo sconto è di 50 euro e porta le cuffie true wireless di Apple al minimo storico su Amazon. Per chi fosse interessato all’acquisto, inoltre, c’è anche l’opzione per il pagamento in 5 rate mensili.

