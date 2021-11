Apple AirPods 3 rotti? Vi conviene buttarli!

Di recente, iFixit ha pubblicato il primo smontaggio degli AirPods di terza generazione appena presentati da Apple. Secondo la famosa azienda, le nuove cuffie TWS della mela hanno una pessima riparabilità.

AirPods 3 di Apple: sono un capolavoro, ma non rompetele!

Ciò significa che se questo prodotto non dovesse funzionare più, avrete solo un'opzione davanti a voi: buttarlo. Il dispositivo non si può riparare. Secondo gli esperti infatti, i nuovi auricolari utilizzano ancora un'architettura “sandwich”, che contiene cavi, chip e batterie.

La sua batteria utilizza un design unico a “spina”, senza alcuna saldatura. Ciò fa sì che la cella energetica si colleghi al circuito, e questo consente di avere una riparabilità abbastanza elevata. Sfortunatamente, la riparabilità di queste particolari cuffie si limita a questo. Per il resto… son dolori.

Quando si smontano gli auricolari, è necessario prestare molta attenzione ai cavi all'interno. È molto probabile che una forza eccessiva possa rompere il guscio quando si apre la gemma. Pertanto, la saldatura e la riparazione delle AirPods 3 richiederà un grande impegno da parte degli addetti ai lavori.

Inoltre, le cuffie sono ancora incapsulato con adesivi per garantire che il tutto rimanga solido e attaccato. Durante lo smontaggio, è necessario applicare una pressione molto grande per garantire che il pezzo di ordito penetri nell'intercapedine. Questo è anche il problema più grande con la riparazione di questo particolare modello di AirPods. I vecchi residui di colla e le fughe gravemente danneggiate rendono difficile il rimontaggio. Dovrete ricordarvi di rimuovere la vecchia colla e sostituirla con una nuova per assicurarvi una buona aderenza.

Con tutte queste informazioni, non sorprende vedere che iFixit ha assegnato alle AirPods 3 un punteggio di riparabilità di 0 punti (su 10). Secondo le informazioni sul sito Web ufficiale di Apple, il prezzo di sostituzione dei tappi per le orecchie delle AirPods 3 è di 549 yuan ($ 86), compresivo anche del costo per il rinnovo di 479 yuan ($ 75) della scatola di ricarica.

Questo è un prezzo persino superiore al costo unitario dell'acquisto di un nuovo set di auricolari. Pertanto, vi consigliamo di stare attenti quando le utilizzate. Fate sempre molta attenzione e dotatevi del servizio Care+.