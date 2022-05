AirPods Pro 2 arriveranno quest'anno e saranno rivoluzionarie

Sono in molti ad attendere le AirPods Pro 2, le nuove cuffie True Wireless Stereo della mela. Pensate che è stata Apple a lanciare la moda degli auricolari Bluetooth con il primo modello uscito nel 2017.

Giusto come “remind me”, questo ha subito due upgrade, mentre quello Pro non ha mai ricevuto un sostanziale aggiornamento. Solo lo scorso anno, l’azienda ha rilasciato la custodia con tecnologia MagSafe ma il resto delle specifiche non è cambiato. Sul prodotto next-gen invece, si dice che arriverà nel corso del 2022 e potrebbe essere semplicemente rivoluzionario.

AirPods Pro 2: un successo scritto a tavolino?

A riportare le nuove indiscrezioni sulle AirPods Pro 2 ci ha pensato il sito di Bloomberg. Il portale ha anche affermato che questo paio di TWS arriverà contestualmente al lancio di iPhone 14 (settembre, dunque?). Si prevede un nuovo form factor senza “stelo” e ci saranno ancora i gommini in-ear per ottenere il massimo comfort. D’altro canto, ci sarà un sound di qualità e nuovi sensori che serviranno per monitorare la salute degli utenti. Potrebbe arrivare il supporto per l’audio Lossless, ad esempio. Intanto vi segnaliamo che il modello di prima generazione si trova a 194,99€ al posto di 279,00€.

Cosa altro sappiamo dal mondo Apple?

Il noto tipster @Shadow_Leak ha svelato sul suo profilo Twitter una summa di tutte le caratteristiche che possiamo aspettarci dai nuovi modelli di iPhone. Si dice che ci sarà un nuovo SoC A16 solo per le iterazioni più costose, mentre le altre vanteranno ancora il Bionic A15. Qualcuno invece suggerisce la presenza di un Apple Silicon M1.

Lo schermo della variante Pro avrà una dimensione di 6,06″, tecnologia OLED ProMotion 120-1Hz (LTPO di seconda generazione). Ci sarà una definizione più elevata e cornici ancora più sottili.

Lo storage massimo sarà di 1 TB e ci sarà una lente principale wide da ben 48 Megapixel che, secondo le fonti, potrebbe essere in grado di girare video in 8K. Staremo a vedere.