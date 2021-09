Gli auricolari di Apple, gli AirPods di prima generazione, sono in offerta su Amazon a soli 124,98€. Il ribasso del 30% ti permette di farli tuoi con una spesa veramente minima se pensi al loro costo originale. Finalmente avrai delle true wireless di ottima fattura senza dover spendere una cifra astronomica.

Le spedizioni sono finanche gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

AirPods: indispensabili per musica e chiamate

Le AirPods di prima generazione sono uno sballo. È vero, ormai sono stati presentati dei modelli più innovativi, ma le funzioni base sono sempre le stesse, quindi non farti problemi. A non cambiare è lo stesso design che rispecchia l'inconfondibile stile di Casa Cupertino in questa colorazione bianca ottica che è subito riconoscibile.

La tipologia di appartenenza è quella delle in ear e si adattano perfettamente al tuo orecchio senza supporti aggiuntivi. Infatti se non sei amante dei sistemi in silicone, ti trovi nel posto giusto. Le indossi e non si muovo neanche non con dei movimenti repentini. In più il loro fit è universale e perfetto per chiunque.

Gli altoparlanti sono di ottima fattura e ti permettono di ascoltare la musica nei migliori dei modi. È vero, non è presente la cancellazione del rumore, ma ciononostante non è un problema quand indossi entrambi gli auricolari. Non manca neanche il microfono integrato per comunicare in chiamata in modo quasi perfetto.

Utilizzandole in abbinamento a un iPhone hai diverse funzioni a tua disposizione come lo smart wear che mette in pausa automaticamente la musica quando rimuovi un wearable dall'orecchio, i controlli touch e l'assistente Siri a disposizione.

Se invece le abbini a uno smartphone Android potrai mettere in pausa la riproduzione con un doppio tap e basta ammesso che non scarichi una delle applicazioni sullo Store che amplificano la portata.

Le connessioni sono stabili e la batteria è duratura con la custodia di ricarica.

Acquista subito le tue AirPods su Amazon a soli 124,98€. Le ordini e le ricevi gratuitamente.

