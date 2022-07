AirPods Max: una nuova custodia potrebbe essere in cantiere

Secondo quanto si apprende, sembra che Apple sia cercando di realizzare una nuova custodia per AirPods Max, le cuffie over ear del marchio lanciate nel dicembre del 2020. A suggerire questa indiscrezione ciò pensato un brevetto trapelato mediante il sito di Patently Apple.

AirPods Max: cosa sappiamo della nuova cover?

Sappiamo che questo gadget è arrivato sul mercato con un prezzo di listino molto alto; parliamo di 629 € che al cambio sono 549 $. Certo, ci sono le cuffie in confezione, così come da custodia protettiva intelligente che serve anche a ricaricarle, ma in molti hanno contestato il design e la funzionalità di quest’ultima. Ci sono state molte lamentele inerenti al suo look bizzarro e alla scarsa protezione che offrivano alle classiche custodia rigida. Non sono mancati perfino i meme che hanno paragonato il case delle AirPods Max ad ogni genere di prodotto esistente al mondo. Il nuovo brevetto però sembra voler cambiare le cose.

Il patent è stato depositato da Apple nel giugno del 2017 presso l’USPTO americano. Il brevetto illustra varie implementazioni di questa ipotetica custodia con chiusura magnetica flessibili. Ci sono anche delle immagini che mostrano come dovrebbe essere la stessa manutenzione, come tutti i brevetti di cui parliamo, vi invitiamo a prendere anche questo con “un pizzico di sale.

Inoltre, si dice da diverso tempo che la mela potrebbe rilasciare una nuova versione delle AirPods Max che pare possa contenere tutte le ultime features tecnologiche uscite nel tempo. Si parla infatti di archetti intercambiabili, di touch pad per i controlli, e di tutte le funzionalità Premium come audio lossless e non solo.

Intanto vi ricordiamo che il modello attuale si porta a casa col 540,62 € nella sua versione celeste.non il miglior prezzo che abbiamo visto finora, ma sicuramente più interessante del costo di lancio. Buon ascolto con le vostre nuove cuffie Bluetooth di Apple.

