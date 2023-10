AirPods Max: le migliori over-ear per chi ha un iPhone (solo 579€)

Oggi vi parleremo di un paio di cuffie over ear di casa Apple semplicemente sensazionali: si chiamano AirPods Max e sono eccellenti sotto tutti i punti di vista. Oggi costano solo 579,00€ al posto di 649,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse e c’è anche la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. In alternativa, sappiate che potrete farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano: cosa aspettate? Questa è un’occasione veramente imperdibile: costano tanto, è vero, ma sappiate che si può dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale, in cinque soluzioni a tasso zero.

AirPods Max: le caratteristiche complete

Le AirPods Max si distinguono per il loro design elegante e minimalista, caratterizzato da un telaio in alluminio anodizzato e cuscinetti in tessuto. La fascia per la testa è realizzata in una morbida rete che si adatta comodamente alla forma della testa mentre i padiglioni auricolari sono fatti con una speciale morbida ecopelle che serve per garantire un comfort duraturo. Le cuffie sono disponibili in diverse colorazioni: nello specifico, noi vi suggeriamo di prendere quelle in grigio siderale.

Offrono una qualità del suono eccezionale; grazie ai driver dinamici da 40 mm, queste cuffie producono un audio ricco e dettagliato, perfetto per chi ama ascoltare la musica. Dispongono poi della cancellazione attiva del rumore e vantano il supporto all’audio spaziale. Si connettono rapidamente con il chip H1 a tutti i dispositivi di Apple associati. In più, grazie a Siri, sarà possibile controllare la riproduzione audio e parlare con il noto assistente vocale dell’azienda al fine di fargli eseguire diversi comandi. Quanto dura la batteria? Apple promette 20 ore di utilizzo con ANC attivo. Che ne pensate?

Con un prezzo di 579,00€, queste sono le migliori cuffie over ear per chi ha un iPhone, ma non lasciatevele sfuggire; diverse colorazioni sono già andate a ruba. Siate veloci e fatele vostre adesso: con un costo così, sono imperdibili.

