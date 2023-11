AirPods Max: le migliori cuffie over-ear, oggi a soli 579€

Oggi vogliamo parlarvi delle cuffie over-ear di casa Apple, le AirPods Max che, sebbene siano arrivate sul mercato tre anni fa, sono ancora una valida soluzione per tutti coloro che cercano un prodotto audio di altissimo livello che si coniuga bene con tutto l’ecosistema della mela. Vengono vendute e spedite da Amazon e costano solo 579,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevele sfuggire perché a questa cifra sono imperdibili; con il noto portale di e-commerce americano poi, avrete diritto alla consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, ma non solo. Ci sono tanti altri vantaggi che vi aspettano.

AirPods Max: le cuffie over-ear da comprare oggi

In primo luogo citiamo la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro il 31 gennaio 2024, la garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e quella di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Volendo, potrete anche dilazionare l’importo delle AirPods Max in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o in cinque soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati) in cinque soluzioni a tasso zero.

Le AirPods Max sono cuffie straordinarie; sono dotate di morbidi padiglioni auricolari realizzati con materiali morbidi e piacevoli al tatto che non danno fastidio alle orecchie. L’archetto è traspirante e permette di usare questo gadget per ore ed ore senza il minimo fastidio. Tante le features di punta per l’utente: c’è la cancellazione attiva del rumore, la modalità trasparenza, vi è una qualità sonora incredibile sia con gli alti che i bassi. Insomma, a 579,00€ queste cuffie sono da comprare immediatamente: hanno un’autonomia degna di nota e si ricaricano con il cavo Lightning.

