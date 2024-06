AirPods Max: le migliori cuffie over-ear da comprare OGGI su Amazon

Clamorosa offerta quella che ti stiamo segnalando oggi su Amazon; se sei alla ricerca di un paio di cuffie over-ear premium, compatibili con il tuo iPhone, iPad o Mac, sappi che le AirPods Max faranno al caso tuo. Di fatto, rappresentano il massimo in termini di qualità, design e innovazione e ora le trovi disponibili su Amazon a soli 564,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il modello in questione è in colorazione “grigio siderale” ma volendo le troverai anche in altre elegantissime tinte. Non di meno ricorda che con Amazon Prime potrai beneficiare della consegna celere e immediata presso il tuo domicilio (o un luogo da te designato) anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Si può anche dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

AirPods Max: ecco perché comprarle

Le AirPods Max sono progettate per offrire un suono di qualità superiore, grazie ai driver personalizzati di Apple che garantiscono un’ampia gamma di frequenze e un’accuratezza sonora impeccabile. I bassi profondi, i medi naturali e gli alti cristallini ti assicurano un’esperienza d’ascolto immersiva che ti farà sentire ogni dettaglio delle tue canzoni preferite, dei film e dei giochi.

Una delle caratteristiche distintive delle AirPods Max è la cancellazione attiva del rumore (ANC), che utilizza sei microfoni rivolti verso l’esterno per rilevare i suoni ambientali e due microfoni interni per monitorare ciò che ascolti. Questo sistema avanzato è in grado di isolarti dai rumori esterni, così sarai in grado di di immergerti completamente nella tua musica o nei tuoi contenuti preferiti. Quando hai bisogno di essere consapevole dell’ambiente circostante, la modalità Trasparenza ti permetterà di ascoltare il mondo esterno senza dover togliere le cuffie. Il design di queste cuffie è una perfetta combinazione di eleganza e comfort.

La struttura in acciaio inossidabile offre durata e una sensazione premium, mentre i padiglioni in memory foam assicurano un’aderenza confortevole e una perfetta tenuta acustica. L’archetto in tessuto a rete distribuisce il peso uniformemente, riducendo la pressione sulla testa, rendendole perfette per sessioni d’ascolto prolungate. Sono dotate del chip H1 di Apple in ciascun padiglione, che consente un’elaborazione audio computazionale avanzata. Inoltre, l’integrazione con l’ecosistema Apple è perfetta, così potrai passare facilmente tra i tuoi dispositivi e sfrutterai la funzione “Hey Siri” per controllare la tua musica, effettuare chiamate e molto altro.

Con una singola carica, le AirPods Max ti garantiscono fino a 20 ore di ascolto con ANC. La custodia Smart Case in dotazione preserva la carica della batteria quando non le usi. Inoltre, la ricarica rapida ti permette di ottenere 1,5 ore di ascolto con soli 5 minuti di ricarica.

A 564,00€, le AirPods Max rappresentano un investimento significativo, ma sappi che valgono ogni centesimo richiesto da Apple. Le trovi su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.