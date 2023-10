AirPods Max: le cuffie over-ear di Apple sono di nuovo DISPONIBILI

Se stavate aspettando il momento perfetto per acquistare le cuffie over ear di Apple, le AirPods Max, sappiate che oggi è il vostro giorno fortunato. Il modello in colorazione celeste infatti, ha un prezzo di 579,00€ al posto di 649,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse, grazie agli sconti folli presenti sul sito. La consegna sarà celere e gratuita grazie al servizio di Prime; in pochissimi giorni (anche in meno di 24 o 48 ore), questo meraviglioso gioiello sarà a casa vostra. Se siete interessati quindi, fate presto: molte colorazioni sono “sold out” quindi non tergiversate e prendete al volo questa offerta unica e irripetibile.

AirPods Max: a questo prezzo sono imperdibili

Le cuffie over ear di Apple sono dotate di tecnologie rivoluzionarie: c’è il chip H1 per l’abbinamento immediato con i vostri dispositivi Apple. Si potranno connettere senza problemi ad un iPhone, un iPad e un Mac senza il minimo problema. Non di meno, godono di features rivoluzionarie come il supporto per l’audio spaziale, la cancellazione attiva del rumore e la modalità trasparenza. I padiglioni auricolari sono morbidi e la struttura è realizzata con materiali robusti e durevoli ma anche piacevoli al tatto: potrete utilizzare le AirPods Max per ore e non vi faranno mai male.

Acquistandole da Amazon avrete diritto alla consegna celere con il servizio di Prime, ma non solo; potrete effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche, ma non solo. Avrete un anno di garanzia con il costruttore e due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Sappiate anche che potrete dilazionare l’importo delle cuffie in comode rate con il servizio di CreditLine di Cofidis o in cinque soluzioni a tasso zero con il sistema interno al sito. A 579,00€ non potete lasciarvele sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.