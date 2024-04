AirPods in SCONTO: il prezzo su Amazon scende ancora (-30€)

Le AirPods di Apple, cuffiette Bluetooth tra le più richieste sul mercato, si distinguono per la loro robustezza e per una qualità audio eccezionale, con bassi profondi e dettagli nitidi nelle alte frequenze. Sono apprezzatissime anche per la lunga durata della batteria, un punto di forza per chi cerca prestazioni ottimali.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità: realizza l’acquisto su Amazon e, grazie a uno sconto inaspettato del 15%, potrai aggiudicarti le AirPods di terza generazione a soli 169 euro invece di 199 euro.

Prezzo in caduta libera per le AirPods di Apple

Le AirPods di Apple offrono un’esperienza sonora immersiva grazie all’audio spaziale, che crea un effetto tridimensionale e segue i movimenti della testa. L’EQ adattiva personalizza la musica in base alla forma del tuo orecchio, mentre il nuovo design slanciato assicura un comfort ottimale.

Con il sensore di pressione, puoi gestire la musica e rispondere alle chiamate con facilità. Le AirPods sono resistenti a sudore e acqua, ideali per l’uso quotidiano. La batteria offre prestazioni notevoli: fino a 6 ore di ascolto per singola carica e fino a 30 ore con la custodia di ricarica Lightning.

Cogli l’opportunità ed aggiungi al carrello le tue AirPods di terza generazione, prima che le scorte si esauriscano: risparmierai 30 euro e godrai di una spedizione veloce e gratuita direttamente a casa.