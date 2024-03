AirPods in OFFERTA: best buy con questo taglio di prezzo (-40€)

Le formidabili AirPods di Apple, cuffiette Bluetooth tra le più desiderate dal pubblico, si fanno apprezzare per la loro solidità costruttiva ed anche per un’eccezionale riproduzione del suono, con bassi potenti e tonalità alte super definite. Notevoli riscontri per quanto riguarda la durata della batteria: solo per chi cerca il massimo.

Non perdere quest’occasione, prima che l’offerta termini: completa il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto improvviso del 20%, le AirPods di 3° generazione saranno tue ad un prezzo di appena 159 euro invece di 199 euro.

Nuovo calo di prezzo per le AirPods di Apple

Le AirPods di Apple vantano la presenza dell’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale. EQ adattiva per calibrare la musica in base alla forma del tuo orecchio. Nuovo design affusolato per la massima ergonomia in ogni situazione.

Sensore di pressione per controllare la musica e rispondere alle chiamate. Le AirPods resistono a sudore ed acqua. Notevoli performance della batteria, con una durata fino a 6 ore di ascolto per singola carica e fino a 30 ore totali ricorrendo alla custodia di ricarica Lightning.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che le unità a disposizione finiscano, e metti nel carrello le tue nuove AirPods di 3° generazione: risparmierai 40 euro ed arriveranno a casa in un lampo con spedizione gratuita.