AirPods: in futuro avranno la tecnologia del visore di Apple

Un brevetto Apple appena concesso suggerisce che la società potrebbe avere in programma di utilizzare la trasmissione audio ottica dalle cuffie AR/VR agli AirPods. Il brevetto potrebbe essere in linea con i recenti commenti fatti dal capo dell'acustica di Apple sui limiti della larghezza di banda Bluetooth.

AirPods potranno abbandonare il Bluetooth per una nuova tecnologia

L'intervista di Gary Geaves a What HiFi non riguardava direttamente le cuffie, ma parlava dell'audio spaziale, che sarà ancora più importante anche per l'headset di realtà aumentata (AR)/realtà virtuale (VR).

Ovviamente la tecnologia wireless è fondamentale per la consegna dei contenuti di cui parli, ma anche cose come la quantità di latenza che ottieni quando muovi la testa e, se è troppo lunga, tra te la muovi e il suono cambia o rimane statico, ti farà sentire piuttosto male, quindi dobbiamo concentrarci molto per spremere il massimo che possiamo dalla tecnologia Bluetooth, e ci sono una serie di trucchi che possiamo giocare per massimizzare o aggirare alcuni dei i limiti del Bluetooth. Ma è giusto dire che vorremmo più larghezza di banda e… mi fermo qui. Vorremmo più larghezza di banda.

Un modo per ottenere più larghezza di banda sarebbe utilizzare la trasmissione audio ottica. Per le configurazioni hi-fi, questo viene generalmente eseguito utilizzando un cavo ottico, ma può anche essere eseguito in modalità wireless. I segnali ottici wireless si bloccano facilmente, rendendoli più adatti a distanze molto brevi, ed è questo lo scenario che Apple descrive nel suo brevetto.

Il brevetto di Apple (individuato da Patently Apple) è ovviamente scritto nei soliti termini generici.

Un sistema che include un dispositivo sorgente audio configurato per ottenere dati audio di almeno un canale audio di una parte del contenuto del programma. Il dispositivo sorgente audio ha un trasmettitore ottico per trasmettere i dati audio come segnale ottico e un ricetrasmettitore a radiofrequenza (RF). Il sistema include anche un auricolare wireless che ha un ricevitore ottico per ricevere i dati audio come segnale ottico, un ricetrasmettitore RF per trasmettere dati di feedback che indicano una qualità di ricezione del segnale ottico ricevuto sull'auricolare wireless come segnale RF wireless e un altoparlante per emettere i dati audio contenuti all'interno del segnale ottico e/o i pacchetti di dati come suono.

Tuttavia, una delle illustrazioni di Apple ci suggerisce come l'azienda stia considerando di utilizzare l'audio ottico wireless da un headset a un paio di AirPods in-ear.

Al momento ci aspettiamo che la compagnia lanci prima un visore AR/VR relativamente grande e costoso, mentre si farà strada sempre più verso un eventuale prodotto Apple Glasses più elegante, che la società pensa che possa, eventualmente, anche sostituire l'iPhone nel giro di dieci anni.