AirPods e iOS 18, che accoppiata: 4 funzioni in arrivo che apprezzerai molto

I possessori di AirPods hanno almeno 4 ottimi motivi per aspettare con ansia il rilascio di iOS 18 sul proprio iPhone. Infatti, i celeberrimi dispositivi audio saranno in grado di offrire ancora di più ai propri utilizzatori. Ecco le 4 novità principali, da provare assolutamente.

AirPods più utili con iOS 18

Sia gli auricolari che le cuffie over ear rappresentano soluzioni di alta qualità, che – con il costante supporto software da parte di Apple – continuano a migliorare nel tempo. L’arrivo della nuova versione del sistema operativo per melafonini, permetterà all’accoppiata fra smartphone e accessorio di essere ancora più interessante.

La prima novità riguarda la possibilità – per i possessori di AirPods Pro di seconda generazione – di interagire con Siri utilizzando il movimento della testa: potrai annuire per rispondere affermativamente oppure scuotere il capo per intendere di “no”.

A seguire, un’altra grande novità riguarda l’ “Isolamento Vocale“: grazie a questa feature, anche in ambienti molto rumorosi, la voce di chi parla viene filtrata al massimo, permettendo un’ottima qualità in conversazione.

La terza e la quarta novità riguardano entrambe gli appassionati di gaming. La prima si concentra sulla latenza: sarà la migliore mai offerta da Apple. L’ultima è incentrata invece sull’Audio Spaziale che, sui modelli compatibili, potrà essere personalizzato per ottenere il massimo del divertimento da ogni sessione di gaming.

Ormai manca poco al rilascio di iOS 18 nella sua prima versione stabile ed è bene iniziare a scaldare i motori, facendosi trovare pronti. Prima di tutto però, verifica se il tuo melafonino è compatibile con il nuovo sistema operativo.