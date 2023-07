AirPods di seconda generazione: a meno di 110€ sono il BEST BUY del giorno

Sono passati diversi anni da quando Apple ha introdotto la seconda generazione degli AirPods, portando miglioramenti significativi rispetto al modello originale, tuttavia questi sono ancora in commercio. Ciò implica che sono eccellenti, versatili, affidabili e ancora attuali. Pensate che costano pochissimo, ma grazie agli sconti del Prime Day su Amazon li porterete a casa con un prezzo irrisorio: solo 109,00€. Attenzione: questa è un’offerta valida solo per gli scritti al programma di Prime. Se non lo siete ancora, è il momento perfetto per attivare un abbonamento sul sito.

AirPods di seconda generazione: perché comprarli?

Gli AirPods di seconda generazione presentano un design riconoscibile, con auricolari leggeri e senza fili. Il loro esterno lucido e minimalista riflette lo stile distintivo di Apple. Il case di ricarica, che funge anche da custodia protettiva, ha dimensioni compatte e può essere facilmente trasportato ovunque. Grazie al loro peso leggero e alla forma ergonomica, questi auricolari si adatterò comodamente all’orecchio, consentendo di indossarli per lunghe sessioni senza causare fastidi.

Grazie al chip H1 di Apple, offrono una connessione wireless rapida e stabile con dispositivi Apple, consentendo una transizione fluida tra diversi device; si connettono automaticamente al vostro iPhone, iPad o Mac quando li estrarrete dalla custodia, rendendo l’esperienza di ascolto ancora più semplice e intuitiva.

Un’altra caratteristica distintiva degli AirPods di seconda generazione è l’integrazione di Siri, l’assistente vocale di Apple. Basterà pronunciare “Hey Siri” per attivarlo e porre domande, controllare la musica, effettuare chiamate e altro ancora, tutto senza dover estrarre il telefono dalla tasca. Il suono è ricco, dettagliato e bilanciato. La tecnologia di riduzione del rumore ambientale migliora ulteriormente l’esperienza di ascolto, isolando gli utenti dai suoni esterni indesiderati.

Per quanto riguarda l’autonomia, gli AirPods di seconda generazione sono in grado di garantire fino a 5 ore di ascolto continuo con una singola carica. Con un prezzo speciale di soli 109,00€ non potete lasciarveli sfuggire.

