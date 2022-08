AirPods: ci saranno grandi novità per i futuri firmware in iOS 16

Secondo quanto si apprende, sembra che Apple condividerà le novità degli update del firmware delle AirPods con le nuove iterazioni del software per iPhone e iPad.

Di fatto, la mela pensa di rilasciare i changelog (quindi elencando le funzionalità e le modifiche agli aggiornamenti del firmware) in un nuovo documento di supporto sul proprio sito ufficiale.

AirPods: cosa cambia con la nuova versione di iOS 16?

Nell’ultima beta di iOS 16, si potrà andare nelle Impostazioni, pigiare Generali e cliccare su Informazioni e infine su AirPods. A questo punto si dovrà cliccare su “Versione firmware” per accedere ad una pagina che mostrerà i dettagli delle cuffiette. Il documento delle AirPods sarà simile a quello della mela per il software degli AirTag rilasciato all’inizio del 2022.

