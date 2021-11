AirPods a 99€: FOLLIA Amazon in rapido esaurimento scorte

Quando gli AirPods sono in sconto a meno di 100€ su Amazon, stai pur certo che dureranno pochissimo. Il modello che puoi accaparrarti a 99€ in occasione del Cyber Monday e quello con custodia di ricarica tramite cavo. Completa rapidamente l'ordine (se ce ne sono ancora) e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

AirPods in sconto a 99€ su Amazon per il Cyber Monday

Un paio di auricolari TWS che, nonostante non sia di ultima generazione, ha ancora pochi – pochissimi – rivali. Super comodi da indossare, ottima qualità audio durante l'ascolto musicale e nessuna sorpresa nemmeno in chiamata.

Comandi touch super semplici da gestire e una compatibilità pazzesca con l'intero ecosistema di prodotti Apple. Non perdere l'occasione di pagare pochissimo un prodotto come gli AirPods con custodia di ricarica a cavo. Completa rapidamente l'ordine per accaparrarteli a 99€ appena al Cyber Monday Amazon. Spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Attenzione: se cliccando il prezzo non corrisponde, allora la promozione potrebbe essere già finita.