AirPods di 3a generazione a un PREZZO MAI VISTO, solo su eBay (-37€)

È da un po’ di tempo che stai girando tra negozi ed e-commerce per riuscire a trovare degli auricolari wireless che garantiscano qualità senza spendere un capitale? Allora non perderti questa promozione incredibile. Vai subito su eBay e metti nel tuo carrello le mitiche AirPods di 3a generazione a soli 161,91 euro, invece che 199 euro. Per averle a questo prezzo inserisci il codice promozionale VACANZE24 al momento del pagamento.

Il prezzo originale lo puoi tranquillamente vedere sullo store di Apple ed è quello che ti ho segnalato sopra. Dunque in questo momento puoi avere un risparmio di oltre 37 euro sul totale. Soprattutto ti porti a casa le migliori cuffiette Bluetooth in circolazione.

AirPods di 3a generazione a prezzo folle

Non ci sono dubbi sul fatto che le AirPods di 3a generazione siano tra le migliori cuffiette wireless, ed ecco perché a questa cifra sono da prendere all’istante. Godono di audio spaziale che riesce a identificare in modo dinamico la posizione della testa per regalarti sempre il suono migliore.

Sia gli auricolari che la custodia sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX4 e dunque le puoi usare tranquillamente per fare sport. Godono di un microfono preciso che rileva la tua voce e la restituisce al meglio. Il Chip H1 garantisce una connessione perfettamente stabile e appena apri la custodia si collegano al tuo dispositivo. E poi godono di un’autonomia di ben 6 ore con una singola ricarica.

Non credo che ci sia bisogno di dire altro, basta il prezzo per capire che siamo di fronte a un vero affare. Quindi vai adesso su eBay e acquista le tue AirPods di 3a generazione a soli 161,91 euro, invece che 199 euro. Per averle a questo prezzo ricorda di inserire il codice promozionale VACANZE24 al momento del pagamento. Ordinale ora per riceverle a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.