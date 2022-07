AirPods 3 che passione: INDISPENSABILI, oggi ad un prezzo TOP

Se avete un iPhone e vi siete decisi ad approdare al magico mondo delle cuffie True wireless stereo, non possiamo non consigliarvi le AirPods 3. Si tratta di auricolari BT di ultima generazione, dotati delle tecnologie più all’avanguardia. Oggi poi scendono al miglior prezzo su Amazon: 179,00€ con spedizione gratuita per i membri possessori di Amazon Prime.

Come detto, hanno delle funzionalità davvero uniche: godono dell’audio spaziale, l’ultimo ritrovato tech dell’azienda di Cupertino che fa sì che si possa avere un audio da cinema direttamente nelle proprie orecchie. È qualcosa che non si può spiegare a parole ma che bisogna necessariamente provare per comprenderne la bontà.

AirPods 3: non potete non comprarla

AirPods di terza generazione poi, hanno un rapporto qualità prezzo davvero eccellente. Si connettono immediatamente al vostro telefono iPhone, ma anche all’iPad o al Mac. Basta aprire la confezione per attivare il loro funzionamento. Non serve perder tempo nel cercare di abbinare il dispositivo con un processo macchinoso: tutto è immediato.

Hanno anche un’ottima autonomia; di base gli auricolari durano molto ma grazie alla custodia possono durare anche più di 30 ore… Un vero record.

Sono anche estremamente leggeri; tendono a sparire nelle orecchie e hanno lo stelo super corto. Non dimenticate poi che c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate.

Grazie ad Amazon infatti, si hanno tantissimi vantaggi come l’assistenza clienti attiva sette giorni su sette, la garanzia per due anni e le spedizioni gratuite inclusa nel costo del prodotto. Inutile dirvi che gli AirPods tre sono il gadget Best Buy del giorno, ma siete veloci. Non sappiamo quante scorta siano disponibili su Amazon.

La libertà di avere delle cuffiette così vi garantirà un esperienza unica; uscire con le cuffiette nelle orecchie, senza fili o cavi fastidiosi, dona una libertà di movimento assoluta. Da quando le utilizzo (ho usato la prima il modello di base e poi ho comprato queste alcuni mesi fa) non riesco più a tornare alle cuffie cablate. Provare per credere. A 179 € poi, sono da prendere al volo.

