Il lancio dei nuovi Apple AirPods 3 continua a tardare, ma quello che c’è di più assurdo è che in Cina circolano già dei cloni dei futuri auricolari della mela morsicata.

AirPods 3: ci sono già dei cloni

Sull’account Twitter “DuanRui” è comparso un video che mostra quelli che, dando credito alle indiscrezioni, dovrebbero essere i futuri Apple AirPods 3. Tuttavia, si tratta di un mero clone, che circola in Cina nonostante i dispositivi non siano ancora stati lanciati dalla mela morsicata.

AirPods 3 counterfeit products pic.twitter.com/2uLzqzWPVi — DuanRui (@duanrui1205) April 8, 2021

È evidente che non si tratta di un prodotto della mela morsicata già ufficiale: è ibrido fra un paio di AirPods 2 uno di AirPods 3. Dei primi ricorda la forma semi in ear delle cuffiette, dal modello Pro invece riprende lo stelo più corto e il case di ricarica più basso e largo.

Insomma, proprio come ci si aspetterebbe i nuovi AirPods 3, che però – ribadiamo – non sono ancora ufficiali. Non è chiaro quando Apple abbia in mente di lanciare i suoi nuovi auricolari TWS. Ormai, il lancio sembra essere stato posticipato: si pensa che il nuovo wearable non arriverà prima del terzo trimestre del 2021. Ad ogni modo, sembra ci sia già bisogno di stare attenti ai modelli contraffatti.

