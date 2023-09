AirPods (2021): sconto FUORI DI TESTA per gli auricolari del momento

Clamorosa offerta quella appena apparsa sul portale di e-commerce americano più famoso di sempre; gli AirPods (2021) di terza generazione costano solo 164,89€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciatevi sfuggire la promozione dedicata e fateli vostri adesso prima che finiscano le scorte. La consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita e garantita: in pochissimi giorni questo prodotto arriverà al vostro domicilio o presso un luogo designato. In alternativa potrete farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Cosa aspettate? Siate rapidi e sbrigatevi.

AirPods (2021): tanti vantaggi se li comprate oggi

Partiamo dal prezzo di vendita: con uno sconto elevatissimo e un prezzo di soli 164,89€, questi AirPods (2021) sono da comprare immediatamente. Come detto, le spese di spedizione sono comprese nel costo del prodotto, si potrà dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si potrà godere di un anno di garanzia con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Gli AirPods (2021) presentano la modalità trasparenza, godono del supporto all’audio spaziale, sono impermeabili contro gli schizzi di acqua e polvere. Ciò implica che li potrete utilizzare senza problemi sotto la pioggia, in palestra, al parco durante una corsa e non solo. Sono leggerissimi e hanno un’autonomia strepitosa, che diventa “esagerata” grazie al case di ricarica che sfrutta la connessione via Lightning, la tecnologia MagSafe o la wireless charging. Infine, si collegano istantaneamente al vostro dispositivo grazie al chipset H1 di cui sono dotati. Con un prezzo scontatissimo di soli 164,89€ non potete lasciarveli sfuggire; gli AirPods (2021) sono incredibili, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.