AirPods (2021): prezzo WOW per poche ore su Amazon, non lasciateveli sfuggire

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente strepitosa: i meravigliosi AirPods (2021) di terza generazione infatti, costano solo 185,00€ con spese di spedizione incluse nel prezzo. Il case di ricarica dispone della wireless charging e della porta Lightning per la ricarica; sono semplicemente assurdi.

AirPods (2021): i migliori auricolari che si possano comprare oggi

Queste cuffiette infatti, sono in grado di fare qualsiasi cosa: se avete un iPhone o un iPad o un Mac, non potete non averle. Di fatto, sono perfette con l’ecosistema di casa Apple grazie al chip H1 di cui sono dotate e poi hanno un’autonomia strepitosa con una singola carica, che aumenta ulteriormente grazie al case apposito. Sono tanti i motivi per cui comprarli ma vi ricordiamo anche che godono del supporto all’audio spaziale e vantano una qualità sonora ineccepibile: in ultima istanza poi, segnaliamo che sono impermeabili e resistono agli schizzi d’acqua, alla polvere e non solo. Fate presto prima che termini la promozione dedicata.

Fra le altre cose, questi meravigliosi AirPods (2021) di terza generazione supportano la ricarica via Lightning, come detto in calce, e il cavo è presente in confezione. Non troverete però il caricabatterie; dovrete utilizzarne uno già in vostro possesso o dovrete prenderne uno nuovo. La consegna, se acquisterete questi auricolari TWS da Amazon, sarà gratuita, celere e garantita. Ciò implica che non dovrete spendere un singolo centesimo per portarveli a casa e avrete, fra le altre cose, anche la possibilità di fare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto. In ultima istanza, citiamo la garanzia di un anno con il costruttore (Apple) e di due anni con il rivenditore (Amazon) con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Con un prezzo di soli 185,00€ sono imperdibili, soprattutto se avete un iPhone o un iPad.

