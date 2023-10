AirPods (2021): prezzo BOMBA su Amazon, correte a prenderli

Se siete alla ricerca di un nuovo paio di auricolari True Wireless Stereo e magari avete un iPhone, vogliamo consigliarvi gli ottimi AirPods (2021) di terza generazione che su Amazon oggi costano pochissimo: solo 169,00€, spese di spedizione incluse. Il nostro consiglio, quando si trovano offerte simili, è sempre il medesimo: affrettatevi ad acquistare perché le promozioni potrebbero terminare in pochissime ore e le scorte potrebbero finire da un momento all’altro. Non di meno, sappiate che a questa cifra è difficile trovare di meglio; sono eccellenti sotto tutti i fronti e non sono in-ear, quindi se odiate i gommini in silicone, questo è il modello che dovete prendere.

AirPods (2021): gli auricolari da acquistare oggi

Questo modello di AirPods è davvero incredibile: le gemme sono piccole e discrete, dispongono di funzionalità di altissimo profilo, hanno un design alla moda, sono impermeabili e sono certificate contro l’acqua e la polvere. In poche parole, potrete usare gli auricolari anche in palestra, quando correte al parco e così via. Inoltre, sono ottimi anche per l’ascolto della musica o dei contenuti in streaming: latenza bassissima e supportano anche l’audio spaziale. La custodia di ricarica sfrutta la tecnologia wireless o la porta proprietaria Lightning per fornire energie alle gemme: l’autonomia è fantastica e diventa ancora più esagerata grazie al case.

Gli AirPods (2021) vengono venduti e spediti da Amazon e ciò implica che godranno di tantissimi vantaggi esclusivi: partiamo dalla consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Si potrà avere accesso poi al reso entro un mese dall’acquisto (in caso di gravi problematiche o di ripensamento) e potrete anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis. Non lasciatevi sfuggire questa occasione: c’è la garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. A 169,00€ sono imperdibili.

