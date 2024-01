AirPods (2021) oggi costano meno di 160€ su Amazon, la consegna è GRATIS

Se hai ricevuto un iPhone per Natale e adesso sei alla ricerca di un paio auricolari per completare l’esperienza d’utilizzo con il tuo nuovo smartphone, oggi vogliamo consigliarti gli AirPods (2021) di Apple. Di fatto si trovano ad un prezzo super allettante di soli 159,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il costo originale è molto più elevato quindi potrai esser sicuro di fare un buon affare se deciderai di acquistarli adesso. Noi ti invitiamo ad affrettarti, come sempre, perché non sappiamo quante scorte siano ancora disponibili o per quanto durerà la promozione dedicata. Il modello in questione gode della custodia di ricarica wireless con tecnologia Lightning al seguito; non lasciartelo sfuggire.

AirPods (2021): ecco perché comprarli

Gli AirPods (2021) sono stati pensati per offrirti un audio cristallino e immersivo; grazie ai driver ottimizzati, potrai godere di bassi profondi, acuti nitidi e di un suono bilanciato che ti farà apprezzare ogni nota della tua musica preferita. Sono perfetti per l’ascolto delle canzoni, dei podcast ma anche per fare e ricevere telefonate, usufruendo così della massima libertà possibile offerta dalla tecnologia True Wireless Stereo.

Come detto, potrai completamente dimenticare i fastidiosi cavi che si aggrovigliano. Inoltre, c’è la connessione automatica con i tuoi dispositivi Apple che ti consente di iniziare a ascoltare ciò che desideri in pochi istanti. Il pairing è immediato sia con iPhone, che con iPad che con i computer Mac.

Altresì, sono dotati di funzioni intelligenti che migliorano ulteriormente la tua esperienza d’uso. Citiamo il rilevamento automatico quando li inserisci o rimuovi dalle orecchie che serve per mettere in pausa o riprendere la riproduzione in modo automatico. Inoltre, potrai attivare Siri con un doppio tocco; ma non finisce qui: si può controllare la musica, inviare messaggi e molto altro, tutto senza dover estrarre il telefono dalla tasca. Con una singola carica poi, avrai accesso ad oltre 6 ore di riproduzione continua e con il case di ricarica, si potrà estendere questa durata fino a 30 ore. A soli 159,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse, rappresentano un’opportunità da non lasciarsi sfuggire: corri a prenderli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.