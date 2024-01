AirPods (2021) di terza generazione: a meno di 190€ sono da prendere SUBITO

Se stai cercando un nuovo paio di auricolari senza fili, e magari possiedi un iPhone, oggi non possiamo non consigliarti gli AirPods (2021) di terza generazione di Apple: parliamo di un prodotto che è da tempo un punto di riferimento per la qualità audio, il design elegante e l’integrazione impeccabile con l’ecosistema dell’azienda.

Sappi che gli AirPods potrai acquistarli a soli 189,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciarteli sfuggire, anche perché a questo prezzo sono irrinunciabili; dispongono di features assurde e con Amazon avrai anche diritto alla garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata (oltre al singolo anno di garanzia con Apple) e alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

AirPods (2021) di terza generazione: ecco perché comprarli

Gli AirPods di terza generazione portano l’ascolto ad un nuovo livello grazie alla tecnologia dell’audio spaziale. Questa funzionalità crea un suono coinvolgente, simile all’esperienza di un home theater, che segue il movimento della testa per un’immersione totale della tua musica (o nei tuoi podcast, ovviamente). Sono auricolari perfetti per tutte le esigenze.

Il design di questa iterazione è stato rinnovato per offrire una vestibilità superiore. Di fatto, si adattano comodamente all’orecchio, rimanendo saldamente al loro posto anche durante le attività più dinamiche. La forma ergonomica assicura una sensazione di leggerezza e comfort, così potrai indossarli per lunghi periodi senza alcun fastidio.

La tecnologia di equalizzazione adattiva del suono regola automaticamente la qualità audio in base alla forma e alla dimensione del tuo orecchio, al fine di ottenere sempre un suono bilanciato e personalizzato. I bassi saranno sì profondi e avvolgenti, mentre gli alti risulteranno cristallini e dettagliati. Sono alimentati dal chip H1, che offre prestazioni potenti e un’efficienza energetica superiore. Questo si traduce in una connessione veloce e stabile, oltre ad una durata della batteria che permette agli AirPods di restare con te per tutto il giorno senza problemi.

Con la custodia di ricarica wireless incluso, puoi godere di una ricarica rapida che ti permette di avere le cuffiette sempre pronte all’uso in pochissimo tempo. Inoltre, sono compatibili con la ricarica MagSafe. Ovviamente potrai sfruttare anche la solita ricarica via cavo Lightning. L’opportunità di acquistare gli AirPods (2021) di terza generazione a soli 189,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, rappresenta un’occasione da non perdere. Falli tuoi adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.