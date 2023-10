AirPods (2021): con un costo così basso non puoi ignorarli (169€)

Oggi vogliamo segnalarvi un’interessantissima offerta a tema Apple: gli AirPods (2021) di terza generazione infatti (nello specifico, il modello con custodia Lightning/wireless) costano solo 169,00€, spese di spedizione incluse, su Amazon: ci troviamo di fronte ad un gadget indispensabile nel nostro quotidiano. Se non ne avete un paio, vi suggeriamo di prenderli al volo. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

AirPods (2021): impossibile farne a meno

Gli AirPods di terza generazione presentano un design simile a quello dei loro predecessori. Sono leggeri, compatti e offrono una vestibilità comoda che si adatta alla maggior parte delle orecchie. Il loro stelo lungo è riconoscibile all’istante e dispone dei comandi touch intuitivi per controllare la riproduzione musicale e le chiamate in entrata.

Lo sappiamo: non c’è la cancellazione attiva del rumore; l’ANC è stato riservato ai modelli Pro, che offrono una qualità audio superiore e un’esperienza di ascolto più isolata. Tuttavia, così facendo, Apple ha potuto mantenere un prezzo più accessibile per questa particolare iterazione. In compenso c’è l’audio spaziale: semplicemente magnifico.

La qualità audio degli AirPods (2021) è notevolmente migliorata rispetto ai loro predecessori. Possono fornire un suono più nitido e bilanciato con bassi profondi e acuti chiari. Non di meno, utilizzano il chip H1 di Apple, che garantisce una connessione Bluetooth stabile e veloce con dispositivi Apple come iPhone, iPad e Mac. Il processo di accoppiamento è semplice e immediato grazie all’apertura del case di ricarica vicino al dispositivo di riferimento. Gli auricolari stessi possono durare fino a 6 ore di riproduzione.

In definitiva, gli AirPods di terza generazione sono un eccellente compromesso tra prezzo e prestazioni: se siete interessati, sappiate che costano solo 169,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

