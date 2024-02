AirPods (2021): a 179€ sono IMPERDIBILI

Se siete alla ricerca di un nuovo paio di auricolari di punta di casa Apple e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliarvi gli ottimi AirPods (2021) di terza generazione che, grazie agli sconti folli di Amazon, si porteranno a casa all’incredibile prezzo di soli 179,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciateveli sfuggire e correte a prendere adesso, prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata.

Fate presto, anche perché con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi. In primo luogo infatti, avrete accesso al reso gratuito (in caso di eventuali problematiche) in un mese dall’ordine; ciò significa che avrete, non solo la garanzia di un anno con il costruttore (valida in tutti gli Apple Store del mondo) e di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, ma anche una possibilità in più per testare il vostro prodotto. Si potrà perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Cosa aspettate? Correte a prenderli ora.

AirPods (2021): non pensateci troppo e prendeteli ora

Gli AirPods (2021) sono auricolari TWS veramente spettacolari; dispongono di tantissime features dedicata, sono piccoli e leggerissimi e hanno un’autonomia degna di nota che migliora ulteriormente con la custodia di ricarica. Altresì sappiate che hanno il supporto all’audio spaziale e possono comandare il device anche semplicemente con Siri. La qualità sonora sarà sempre impeccabile, sia in chiamata che durante la riproduzione di un brano musicale.

A questa cifra sono da comprare subito.

