AirPods 2 in offerta a 99€ su Amazon: ora sono un VERO AFFARE

Torna l’offerta di Amazon dedicata alle AirPods 2. Le cuffie true wireless di Apple sono ora acquistabili al prezzo scontato di 99 euro, tornando al minimo storico sullo store. Vendute direttamente da Amazon, le AirPods 2 sono ora un best buy assoluto per tutti gli utenti alla ricerca di auricolari di qualità. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

AirPods 2 è in offerta: un best buy su Amazon

Le AirPods 2 hanno tutto quello che serve per garantire prestazioni eccellenti con un prezzo accessibile, soprattutto per chi ha un iPhone e può, quindi, sfruttare, al meglio, l’integrazione tra gli auricolari e tutto l’ecosistema di Apple.

Le cuffie true wireless di Apple possono essere utilizzate per richiamare Siri, con il comando Ehi Siri, e sono dotate di un’ottima autonomia, con 5 ore di utilizzo con una sola carica e fino a 24 ore di autonomia considerando la carica aggiuntiva della custodia.

Il comparto audio è completo e di ottimo livello, garantendo all’utente un’esperienza di ascolto eccellente. Il rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione dell’offerta in corso in questo momento, è davvero eccellente.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare le AirPods 2 al prezzo scontato di 99 euro. L’offerta riguarda la versione venduta e spedita da Amazon, ora disponibile al prezzo minimo storico. Per accedere subito alla promozione è sufficiente raggiungere la pagina dedicata al prodotto su Amazon e completare poi l’acquisto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo.