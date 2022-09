AirPods 2 e 3: che fine hanno fatto su Amazon? Sono introvabili

Ogni giorno siamo soliti cercare le migliori offerte presenti su Amazon relative ai prodotti più in voga dell’ultimo periodo. Sapete tutti oramai come lavoriamo: se facciamo il noto sito di e-commerce americano alla ricerca dei prodotti più incredibili che si possono trovare in commercio ma soprattutto siamo attenti alle offerte a tempo limitato presenti sullo Store, agli sconti pazzi e agli errori di prezzo. Non possiamo però notare che da un po’ di tempo non riusciamo a trovare disponibili le AirPods, sia il modello di seconda generazione sia quello nuovo di terza generazione… e non ne capiamo il motivo.

Curiosamente questi auricolari sappiamo che non verranno aggiornati mentre forse, troveremo la nuova versione del modello Pro nei mesi a venire. Capite bene che c’è un po’ di confusione in casa Apple adesso ma è anche normale visto l’imminente Keynote di lancio previsto per il 7 settembre.

Ad ogni modo, AirPods Pro si trovano a 209,99 € che è tutto sommato una cifra molto interessante, anche perché gode di una serie di vantaggi esclusivi non da poco. Pensiamo alle spese di spedizione inclusa nel costo del gadget stesso, alla possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate oppure, all’assistenza di Amazon per due anni con supporto clienti attivo tutti i giorni fino a mezzanotte.sì, anche nei festivi.

AirPods Pro: conviene comprarli oggi?

Inutile ribadirvi che ci troviamo di fronte ad un gadget eccezionale su tutta la linea: gli AirPods Pro di Apple sono infatti degli auricolari fantastici che godono di numerose funzionalità esclusiva. Citiamo la cancellazione attiva del rumore, la modalità trasparenza e molte altre ancora. Non di meno, con il chip H1 di Apple si potrà avere un abbinamenti immediato con tutti i dispositivi della mela. Si possono utilizzare le cuffiette con iPhone o con iPad oppure perché no, con MacBook.

Sono super comode e hanno ben tre gommini differenti in confezione così che voi possiate adattare questi auricolari al vostro padiglione. In confezione e troverete anche il cavo Lightning perché si, la custodia si ricarica via cavo oppure anche in modalità wireless o con la tecnologia MagSafe. Non dovete neppure temere l’autonomia di AirPods Pro, perché è fantastica.

Non perdete tempo e fate vostro questo gadget al miglior prezzo, ma siete veloci. Come vedete tendono ad andare a ruba.

