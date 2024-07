AirPods 2 ancora in super offerta a 92,99€ da MediaWorld

L’effetto Prime Day ancora non è terminato. Sul sito ufficiale di MediaWorld, gli AirPods 2 sono in offerta a 92,99 euro, uno dei prezzi più bassi di sempre. Gli auricolari in vendita sono quelli presentati da Apple nel 2019, e che a distanza di cinque anni continuano a essere un assoluto best buy.

Per capire la portata dell’offerta, è sufficiente sottolineare che fino a un paio di giorni fa gli AirPods di seconda generazione costavano quasi sempre tra i 109,99 euro e 119,99 euro. Il risparmio, dunque, è compreso in una forbice tra 20 e 30 euro.

Airpods 2 in offerta a uno dei prezzi più bassi di sempre sul sito di MediaWorld

La forza degli AirPods 2 sta tutta nella loro contemporaneità, nonostante siano un prodotto con cinque anni sulle spalle. A partire dal design iconico, mantenuto identico dalla casa di Cupertino in tutto questo tempo.

Pollice in alto anche per la compatibilità con Hey Siri, una funzionalità introdotta sugli AirPods base proprio a partire dalla seconda generazione, per un’esperienza d’uso di livello e del tutto paragonabile ai modelli più recenti (il rifermento è sia alla terza generazione di AirPods sia ai modelli di AirPods Pro).

E poi c’è l’esperienza d’ascolto, rimasta più che godibile col passare del tempo, senza essere intaccata dall’evoluzione portata da Apple negli anni. Per concludere, infine, merita una menzione particolare l’autonomia: fino a 25 ore con una custodia di ricarica le cui dimensioni continuano a essere tra le più piccole in rapporto alla concorrenza.

Gli AirPods 2, con la custodia di ricarica inclusa nella confezione, sono in offerta a 92,99 euro. In più, è possibile beneficiare delle spese di spedizione gratuite.