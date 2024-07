Air Tag Card per localizzare gli oggetti: come una carta ma è un GPS (24€)

Ha le sembianze di una carta di credito ma potrai localizzare gli oggetti smarriti in qualsiasi momento e oggi la potrai avere un costo bassissimo. Stiamo parlando di questa mitica Air Tag Card firmata ATUVOS che puoi mettere nel tuo carrello di Amazon a soli 24,99 euro, invece che 29,99 euro.

Anche se lo sconto del 17% non è altissimo si tratta comunque di un ottimo ribasso soprattutto per ciò che potrai ottenere. Con questa piccola carta dotata di un GPS integrato potrai ritrovare gli oggetti che hai perso in un istante. Funziona in modo semplice ed è compatibile con l’app “Dov’è” di Apple.

Air Tag Card: con questa non perdi più niente

Se hai tante cose da pensare e a volte ti capita di dimenticare in giro gli oggetti con la Air Tag Card di ATUVOS potrai stare tranquillo. Ha le fattezze di una carta di credito e dunque la puoi mettere tranquillamente all’interno del portafoglio, oppure dentro il passaporto, in uno zaino o in una valigia.

Il funzionamento è molto semplice, quando ti rendi conto di aver dimenticato qualcosa e non sai dov’è, basta prendere lo smartphone, aprire la dedicata e lo ritrovi in un istante. Tramite l’app “Dov’è” puoi localizzarlo sulla mappa e impostare la navigazione guidata. Inoltre questo dispositivo è resistente all’acqua con certificazione di grado IP67 e ha una batteria che dura per 3 anni.

Dunque non perdere tempo perché si tratta di una super promozione. Vai adesso su Amazon e acquista la tua Air Tag Card firmata ATUVOS a soli 24,99 euro, invece che 29,99 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.