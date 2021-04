I piccoli e grandi problemi quotidiani, che siamo chiamati a fronteggiare quotidianamente in casa, hanno i giorni contati. Dall’esperienza di Blazemedia, editore digitale leader nell’informazione tech con Punto Informatico e Telefonino, nasce un nuovo sito dedicato interamente al bricolage e al mondo del fai da te in tutte le sue accezioni: Aggiustatutto.it

Idraulica, elettricità, muratura, falegnameria, questi i temi chiave del sito, ma anche un’attenzione importante verso il giardinaggio e le normative che gravitano intorno a casa e condominio.

Il team di autori, costituito da esperti dei differenti settori, proporrà quotidianamente guide pratiche, approfondimenti, classifiche e una selezione di notizie utili per districarsi nel mondo delle ristrutturazioni, dei bonus fiscali, sempre adottando un approccio semplice ed immediato.

Le migliori offerte sul mondo del fai da te

I lettori di Aggiustatutto, inoltre, potranno beneficiare di un servizio in più: una selezione quotidiana di sconti e promozioni sui prodotti più cercati nel mondo del fai da te. Le offerte da non perdere saranno segnalate sul sito e sul canale Telegram dedicato, un modo efficace e tempestivo per non perdere neanche uno sconto.

