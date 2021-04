Il nuovo aggiornamento per il Galaxy S20 FE 5G rilasciato da Samsung mira a riparare nuovamente il bug del touchscreen. Inoltre l’implementazione della patch di sicurezza di aprile 2021 è in pieno svolgimento.

Samsung Galaxy S20 FE 5G: cosa cambia con il nuovo update?

Finora, la nuova release è stato distribuito a più dispositivi Galaxy, incluso il popolare Galaxy S20 FE LTE. La variante abilitata al 5G si è unita al gruppo soltanto in queste ore – due settimane dopo il modello 4G – e si scopre che l’ultimo firmware non è proprio lo stesso di prima.

Il precedente aggiornamento del firmware per il Galaxy S20 FE LTE includeva la patch di sicurezza dell’aprile 2021 e non molto altro. Il numero del firmware stesso era abbastanza indicativo che il firmware non apportava nuove funzionalità, ma sembra che alcune cose potrebbero essere cambiate nel corso delle ultime due settimane.

L’ultimo aggiornamento per il Galaxy S20 FE 5G – numero G781BXXU2CUD1 – potrebbe effettivamente offrire più di una semplice sicurezza migliorata, poiché il log delle modifiche menziona miglioramenti alla stabilità del touchscreen.

Il suddetto device è un dispositivo molto popolare e lo è per diverse buone ragioni. Al momento del debutto, offriva un ottimo rapporto qualità-prezzo e un ricco elenco di funzionalità per un prezzo di fascia media. Ma per quanto fantastico fosse ed è ancora, l’esperienza di lancio non è stata poi così perfetta per alcuni acquirenti sfortunati. Un problema con il touchscreen è diventato evidente per molti possessori di Galaxy S20 FE poco dopo il rilascio del terminale, ma per fortuna è stato risolto in seguito. O almeno, così sembrava.

È interessante notare che, sebbene il problema del touchscreen sembrava essere ormai un ricordo del passato, il log delle modifiche che accompagna l’ultimo firmware (G781BXXU2CUD1) afferma che migliora la stabilità del touchscreen insieme alla stabilità del telefono stesso. Non entra in altri dettagli.

Questa potrebbe significare che l’ultimo software è stato pubblicato soltanto per la variante Galaxy S20 FE 5G due settimane dopo il modello LTE proprio perché c’erano alcuni problemi con il touchscreen da risolvere. In quest’ultimo caso, sospettiamo che lo stesso nuovo aggiornamento possa arrivare presto anche sul modello LTE.

Voi avete riscontrato un problema al touch? Fatecelo sapere.

