L'ultimo aggiornamento del Samsung Galaxy A80 introduce la patch di sicurezza aggiornate a luglio 2021. Di fatto, l'ultimo firmware relativo a luglio 2021 per il midrange dell'OEM sudcoreano rilasciato dal 2019 è arrivato lato server soltanto da pochi giorni. Questo è in fase di rollout in diversi mercati europei e mira a portare un software più sicuro per il dispositivo.

Samsung Galaxy A80: cosa cambia con l'update?

Samsung ha appena rilasciato l'aggiornamento di sicurezza di luglio 2021 per i suoi dispositivi Galaxy (smartphone e tablet) all'inizio del mese. La serie Galaxy S10 è stata la prima a ricevere il software con all'interno le patch di sicurezza di luglio 2021. Gli ultimi aggiornamenti hanno lo scopo di correggere diverse vulnerabilità relative alla privacy e alla sicurezza presenti nella gamma Galaxy di telefoni e tablet.

La versione del firmware dell'aggiornamento di sicurezza A80 di luglio 2021 è A805FXXS6DUG3. Il suddetto software può essere installato sul dispositivo Samsung tramite un aggiornamento o scaricato e installato manualmente. I proprietari di Galaxy A80 dovrebbero accedere a “Aggiornamento software” dal loro menù delle impostazioni così da scaricare e installare il tutto sui propri dispositivi.

Il firmware per gli aggiornamenti di sicurezza di luglio 2021 può anche essere scaricato direttamente dal sito Web di Samsung e installato sul dispositivo.

Il Galaxy A80 ha già ricevuto due major update dal suo lancio nel 2019. Il Galaxy A80 è arrivato con Android 9 Pie, ma è stato aggiornato ad Android 10 nel 2020 e ad Android 11 quest'anno. È improbabile che l'A80 abbia un ulteriore software del sistema operativo.

Mentre l'aggiornamento di sicurezza di luglio 2021 per il Galaxy A80 è stato confermato nella maggior parte d'Europa, si prevede che il processo sia in corso in altri mercati a livello globale. La patch di sicurezza migliorerà ulteriormente la sicurezza generale dei dispositivi Galaxy A80.

Samsung

Smartphone