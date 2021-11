Aggiornate SUBITO il vostro Samsung Galaxy A72

L'aggiornamento di sicurezza di ottobre 2021 raggiunge finalmente il mediogamma più di successo di casa Samsung; stiamo parlando dell'ottimo Galaxy A72.

Il mese scorso, Samsung ha rilasciato l'aggiornamento di sicurezza di ottobre 2021 per dozzine di smartphone e tablet Galaxy, ma il Galaxy A72 era assente all'appello. L'azienda sudcoreana ha ora rilasciato la patch di sicurezza per il suddetto mediogamma in molti dei mercati in cui viene venduto.

L'ultimo aggiornamento per il midrange presenta la versione firmware A725FXXU4AUJ2 e include la patch di sicurezza relativa ad ottobre 2021. Secondo la documentazione della società, la patch di sicurezza risolve più di 60 vulnerabilità relative alla privacy e alla sicurezza rilevate negli smartphone e tablet Galaxy. L'aggiornamento potrebbe anche contenere miglioramenti della stabilità del dispositivo e correzioni di bug generali.

Se possedete un Galaxy A72, postrete aver ricevuto una notifica relativa al nuovo update del software via OTA. Se non l'avete ancora ricevuto, potete verificarlo manualmente. Come si fa? Ve lo diciamo subito.

Vi basterà andare sul menù delle Impostazioni e cliccare su Aggiornamento software; infine, dovrete pigiare Scarica e installa.

Giusto per rinfrescarvi la memoria, l'OEM sudcoreano aveva lanciato il Galaxy A72 all'inizio di quest'anno insieme al Galaxy A52 e al Galaxy A52 5G. Il telefono è stato fornito con la One UI 3.0 basata su Android 11 e riceverà tre importanti aggiornamenti del sistema operativo Android.

Lecito attendere la nuova skin One UI 4, attualmente in fase di testing per i Galaxy S21 e i foldable del marchio. Probabilmente, la nuova versione di Android 12 e UI correlata arriverà sul mediogamma A72 soltanto nel 2022. Attendiamo un rollout per la primavera del prossimo anno.

