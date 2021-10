Aggiornate subito il vostro Samsung Galaxy A51

L'aggiornamento di sicurezza di ottobre 2021 è ora disponibile per il vostro Samsung Galaxy A51: correte ad aggiornare il dispositivo.

Ieri Samsung ha rilasciato l'aggiornamento di sicurezza di ottobre 2021 per il Galaxy A52. Poche ore dopo, la società ha rilasciato l'ultimo aggiornamento di sicurezza per il predecessore del suddetto mediogamma, il Galaxy A51. L'aggiornamento è attualmente disponibile in alcuni mercati asiatici, ma altri Paesi lo riceveranno presto.

L'ultimo update software per il Galaxy A51 viene fornito con la versione firmware A515FXXU5EUJ2. È stato rilasciato in India, Nepal, Russia e Sri Lanka. Il nuovo firmware introduce la patch di sicurezza aggiornate ad ottobre 2021 e promette di correggere più di 60 vulnerabilità relative alla privacy e alla sicurezza. Come al solito, il software potrebbe includere anche correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità.

Se siete utenti di un Galaxy A51 in uno dei paesi sopra menzionati, potreste aver già ricevuto una notifica dell'aggiornamento. Se non l'avete ancora ricevuto, potete verificare manualmente l'aggiornamento accedendo a Impostazioni »Aggiornamento software e toccando Scarica e installa.

Non sappiamo ancora quando arriverà in Europa, ma è questione di pochi giorni. Fra non molto infatti, tutti riceveranno la notifica dell'OTA in rollout. Un po' di pazienza.

Vi ricordiamo che Samsung aveva lanciato il Galaxy A51 a dicembre 2019 con Android 10. Lo smartphone ha ricevuto l'aggiornamento One UI 3.0 basato su Android 11 all'inizio di quest'anno.

Il nuovo modello invece, è arrivato sul mercato con Android 11; probabilmente, entrambi riceveranno la One UI 4.0 basata su Android 12.