Samsung sta facendo un ottimo lavoro quest'anno con gli update per i suoi dispositivi. L'azienda ha avviato l'implementazione della One UI 3.0 basata su Android 11 lo scorso anno con le sue ammiraglie e dopo aver completato il lancio per gli smartphone premium, l'azienda è passata alla serie di fascia media. Ora, la grande sorpresa è che la società sta introducendo Android 11 e la più recente skin One UI 3.1 anche sugli smartphone rilasciati nel 2019 con Android 9 Pie. Di fatto, il Samsung Galaxy A20 si unisce all'elenco dei terminali con One UI 3 e Android 11.

Samsung Galaxy A20 riceve la One UI 3.1

Ci siamo abituati a vedere promesse di “due anni di aggiornamenti Android” con le ammiraglie Android. Questa è una mossa avviata con Google e il programma Android One diversi mesi or sono. Alcune aziende hanno iniziato a seguire questa strategia con i loro flagship. Tuttavia, non ci saremmo mai aspettati che ciò accadessi con gli smartphone che eseguono skin Android personalizzate e in particolare da Samsung. La ragione? Ai tempi della Touchwiz, vedere l'azienda lanciare aggiornamenti per gli smartphone di fascia media era qualcosa di insolito. Ora, il marchio sta introducendo i recenti aggiornamenti Android non solo per gli smartphone di fascia media, ma anche per i prodotti low-cost presentati due anni fa. È incredibile vedere Samsung offrire questo livello di supporto ora.

Il Galaxy A20 è stato lanciato nel lontano 2019 con Android 9 Pie. Il dispositivo ha ricevuto l'aggiornamento One UI 2.0 l'anno scorso con Android 11 e ora sta ricevendo il suo secondo importante update del sistema operativo con l'ultima iterazione della skin proprietaria di Samsung.

Attualmente, non è noto sapere se l'aggiornamento introduce la One UI 3.0 o la 3.1. Tuttavia, abbiamo una buona ragione per credere che sia quest'ultima, poiché un altro dispositivo del 2019, il Galaxy Tab Active Pro sta ricevendo il suddetto update.

A parte le nuove modifiche all'interfaccia utente, il software include tutte le novità di Android 11 come le chat “bubbles”, miglioramenti all'AOD, funzionalità di sicurezza e miglioramenti del pannello di controllo.

Il nuovo aggiornamento OTA introduce anche le patch di sicurezza di giugno 2021. Sebbene questo firmware sia disponibile solo in alcune regioni, ci aspettiamo che Samsung lo introduca in tutto il mondo nelle settimane a venire. Potete provare a forzare il controllo dell'aggiornamento nella voce Impostazioni , cliccando su Aggiornamenti software. Con Android 11 a bordo, possiamo dire che il Galaxy A20 ha praticamente raggiunto la fine del suo supporto.

