Secondo quanto si apprende in rete, lo Xiaomi Redmi Note 9T ha appena iniziato a ricevere l'aggiornamento alla MIUI 12.5 basato su Android 11.

Xiaomi Redmi Note 9T: arriva la MIUI 12.5

Ricordiamo che il Redmi Note 9T è stato lanciato all'inizio di quest'anno come Redmi Note 9 5G nei mercati globali. Il device ha debuttato con MIUI 12 basato su Android 10. Mesi dopo il suo rilascio però, vediamo che il telefono ha iniziato a ricevere l'update OTA alla MIUI 12.5 basato su Android 11.

La scorsa settimana, Xiaomi ha iniziato a lanciare l'aggiornamento MIUI 12.5 basato su Android 11 per Redmi Note 9 5G. Quindi è lecito osservare che il Redmi Note 9T, la versione internazionale di questo smartphone, stia ricevendo lo stesso software in queste ore.

Ma non ci aspettavamo che Xiaomi fornisse l'aggiornamento per le varianti “EEA” e “Global” del Redmi Note 9T solo una settimana dopo il rilascio dell'aggiornamento in Cina. Detto questo, l'update viene fornito con i numeri di build V12.5.2.0.RJEEUXM e V12.5.2.0.RJEMIXM per queste due versioni del telefono.

Entrambe le build del software sopra menzionate sono nella fase “Beta stabile“. Ciò significa che vengono seminati mediante lato server e sono disponibili solo per pochi utenti selezionati.

Ad ogni modo, tutti gli utenti delle varianti Redmi Note 9T EEA e Global dovrebbero ricevere nelle prossime settimane la MIUI 12.5 basata sull'aggiornamento di Android 11. Le versioni Russia e Taiwan del device riceveranno sicuramente un trattamento simile nelle settimane a venire.

Giusto come “remind me”, il dispositivo gode di un processore MediaTek Dimensity 800U, di banchi RAM da 4 GB e di memorie storage da 64 o 128 GB, ulteriormente espandibili mediante microSD. Presente a bordo anche il supporto al Dual SIM 5G. La batteria invece, è una capiente cella energetica da ben 5000 mAh con fast charge cablata da 18W; il pannello è da 6,53 pollici con risoluzione FullHD+.

