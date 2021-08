OnePlus Nord 2 sta ottenendo, proprio in queste ore, un nuovo aggiornamento alla OxygenOS. Di fatto, il costruttore cinese sta lanciando un nuovo update software per il suo ultimo midrange premium da poco svelato, l'OP Nord 2. Questo è il secondo firmware che arriva per il suddetto device in poco più di un mese dal debutto ufficiale.

OnePlus Nord 2 sta ricevendo un nuovo update alla OxygenOS

L' aggiornamento viene distribuito alle unità globali, comprese quelle vendute in Europa e in India. Ha un numero di firmware DN2103_11_A.09 per le varianti globali, mentre quello per le unità indiane ha il numero di firmware DN2101_11_A.09​.

Il software in questione migliora le prestazioni della fotocamera, risolve il bug che non consentiva agli utenti di abilitare l'hotspot Wi-Fi, migliora la velocità di caricamento delle anteprime e modifica l'app Galleria. Ecco il changelog completo:

Sistema

Ottimizzata la funzione di notifica dell'app Community;

Stabilità del sistema migliorata e problemi noti risolti;

Telecamera

Ulteriormente ottimizzata l'esperienza della funzione HDR;

Migliorate ulteriormente le prestazioni della fotocamera;

Rete

Risolto il problema dell'impossibilità di abilitare l'hotspot Wi-Fi;

Galleria

Ottimizzato l'effetto dell'interfaccia utente, offrendo un'esperienza migliore;

Migliorata la velocità di caricamento dell'anteprima delle immagini.

L'aggiornamento apporta ottimizzazioni di sistema, che includono miglioramenti nelle notifiche dell'app Community e una migliore stabilità del sistema. Inoltre, ottimizza la funzione HDR e migliora le performance della fotocamera. Infine, rende più gradevole l'intera esperienza dell'app Galleria e migliora la velocità di caricamento delle immagini di anteprima.

In un post della community, OnePlus ha affermato che si tratta di un aggiornamento incrementale, ma non importante. Questo non apporta modifiche importanti o patch di sicurezza, ma rende più fluida e piacevole l'esperienza del software. L'azienda ha affermato che il firmeare sta venendo rilasciato in queste ore e raggiungerà un piccolo gruppo di utenti a partire da oggi, con un'implementazione più ampia prevista nei prossimi giorni.

