OnePlus 6 e 6T stanno ricevendo in queste or l'aggiornamento della OxygenOS aggiornato alla versione v10.3.12 la quale introduce anche le patch di sicurezza di luglio 2021.

OnePlus 6 e OnePlus 6T sono stati gli smartphone di punta del marchio del 2018. Il telefono attualmente esegue OxygenOS 10 basata su Android 10. Sono idonei per Android 11 ma finora hanno ricevuto solo una versione beta pubblica. In vista del rilascio stabile della nuova OxygenOS 11, i device stanno ora ricevendo un nuovo update che introduce molti bug-fix.

Secondo un annuncio ufficiale pubblicato sul forum della OnePlus Community, il brand di Pete Lau ha iniziato a seminare un nuovo aggiornamento di sistema per OnePlus 6 e OnePlus 6T. Questo aggiornamento arriva con il moniker OxygenOS 10.3.12.

Secondo il registro delle modifiche ufficiale, l'ultimo update software introduce le patch di sicurezza di luglio 2021. Oltre a ciò, il nuovo software migliora la stabilità del sistema e risolve alcuni problemi noti.

Come qualsiasi altro aggiornamento software OTA, OxygenOS 10.3.12 per OnePlus 6 e OnePus 6T viene distribuito gradualmente in tutto il mondo. Pertanto, potrebbe essere necessario del tempo per raggiungere ogni unità.

Detto questo, la prossima build stabile della OxygenOS 11 basata su Android 11 dovrebbe essere l'ultimo importante aggiornamento software per questi telefoni. Non è noto quando verrà implementata questa build del software.Ecco il changelog ufficiale.

Sistema

Stabilità del sistema migliorata;

Aggiorna la patch di sicurezza Android a 2021.07;

Risolti alcuni problemi noti.

Sappiate che potrebbe occorrere diverso tempo prima di vederlo, pertanto vi suggeriamo di controllare le impostazioni del device o di scaricarlo manualmente dal sito dell'azienda. Fateci sapere se il firmware migliora la stabilità del dispositivo o se sono presenti nuovi bug o elementi critici.

