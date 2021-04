All’inizio di quest’anno, Samsung ha presentato il suo trio Galaxy S21 di ultima generazione. Poiché si tratta dell’offerta di punta dell’azienda, il chaebol continua ad aggiornarlo con le ultime patch di sicurezza in modo tempestivo. Ebbene, proprio adesso l’OEM coreano ha lanciato un nuovo aggiornamento del firmware per i device mobili. L’aggiornamento introduce l’ultima patch di sicurezza insieme a diversi miglioramenti al dispositivo.

Samsung Galaxy S21: cosa cambia con il nuovo update?

Samsung sta ora implementando un nuovo aggiornamento del firmware per i dispositivi Galaxy S21 in Europa. Il nuovo software porta la versione del firmware G99xBXXU3AUDA e pesa circa 1,2 GB. Ciò significa che stiamo esaminando un importante release che apporta diversi miglioramenti insieme all’ultima patch di sicurezza. Anche se mancano pochi giorni a maggio, Samsung ha già portato la patch di sicurezza Android aggiornate al nuovo mese sullo smartphone.

Secondo il log delle modifiche, il nuovo firmware ha migliorato le prestazioni della fotocamera e l’app Quick Share. Per coloro che non lo sanno, Quick Share viene utilizzata per trasferire file da un dispositivo Galaxy a un altro. Purtroppo, il log delle modifiche non menziona nient’altro. Potrebbero esserci alcune aggiunte ancora nascoste considerando le dimensioni del file.

La notifica dell’update dovrebbe esservi già arrivata. In caso contrario, vi consigliamo di farlo manualmente. Per farlo, andate su Impostazioni >> Aggiornamento software e quindi tocca Scarica e installa. Considerando l’update, potreste volerlo fare su una connettività WiFi stabile. Detto questo, il nuovo aggiornamento dovrebbe farsi strada in più regioni nei prossimi mercati.

Proprio come la precedente patch di sicurezza, Samsung l’ha implementata per prima nella gamma Galaxy S21. Poco dopo, la patch di sicurezza è arrivata su altri dispositivi di punta insieme alle serie Galaxy A e Galaxy M. Bene, ci aspettiamo che accada ciò anche questa volta. Ciò significa che più dispositivi dovrebbero ricevere la patch di sicurezza di maggio 2021 nei prossimi giorni.

