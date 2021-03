Pronti ad aggiornare il vostro OnePlus 6 o 6T? L’azienda ha appena rilasciato la versione del software OxygenOS v10.3.9 che introduce le patch di sicurezza aggiornate a febbraio 2021. Controllate nelle vostre impostazioni; dovreste vedere l’update via OTA.

OnePlus 6 e 6T: l’azienda li aggiorna ancora

OnePlus sta lanciando un nuovo aggiornamento di sistema per i suoi smartphone di punta del 2018: OnePlus 6 e OnePlus 6T. Questo aggiornamento viene fornito con il numero di build OxygenOS 10.3.9 e non introduce nuove funzionalità.

L’update in questione infatti, introduce le nuove patch di sicurezza a febbraio 2021. Inoltre, porta anche un pacchetto GMS (Google Mobile Services) aggiornato a dicembre 2020.Come per il log delle modifiche, l’ultimo software include la risoluzione per diversi problemi noti. Infine, si dice anche che migliori la stabilità del sistema.

Changelog delle modifiche ufficiale della OxygenOS 10.3.9 per OnePlus 6 / 6T:

Patch di sicurezza Android aggiornata alla versione 2021.02;

Pacchetto GMS aggiornato a 2020.12;

Risolti problemi noti e migliore stabilità del sistema.

Il nuovo aggiornamento per la serie di flagship del 2018 viene distribuito via OTA in tutto il mondo lato server. Pertanto, potrebbe essere necessario del tempo per raggiungere ogni mercato; vi consigliamo di controllare nelle vostre impostazioni al fine di seguire tutto l’iter..

Detto questo, OnePlus ha aggiornato solo tre dei suoi dispositivi (OnePlus 8, 8 Pro e Nord 5G) ad Android 11 (OxygenOS 11). Mentre altri quattro modelli (serie OnePlus 7 e 7T) stanno attualmente ricevendo build Open Beta.

Il marchio deve ancora rilasciare OxygenOS 11 Open Beta build per OnePlus 6 / 6T, OnePlus Nord N10 5G e OnePlus Nord N100.

Diciamo che tutta questa situazione è un po’ anomala per il brand che, da sempre, è stato un vanto all’interno del panorama dei prodotti Android. Da quando è cambiata la filosofia e la politica lo scorso anno, notiamo meno grandi update e aggiornamenti meno celeri. La domanda è la seguente: “Che succede?“.

