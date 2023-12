Aggiornate subito i vostri Mac a macOS Sonoma 14.2: tante novità

Apple ha appena rilasciato la nuova versione di macOS Sonoma 14.2 con tanti aggiornamenti importanti; fra tutti, citiamo il riempimento automatico di nuova generazione, i widget rinnovati, nuovi update per Apple Music e non solo. L’ultima iterazione arriva un mese dopo macOS 14.1 e diverso tempo il lancio del major update (settembre 2023). Ovviamente è gratuito e si può scaricare con semplicità sfruttando un Mac idoneo attraverso la sezione “Aggiornamento software” presente nelle impostazioni di sistema. Per chi non vuole installare Sonoma poi, Apple ha rilasciato anche macOS 13.6.3 e macOS 12.7.2.

macOS Sonoma 14.2: tutte le novità

Il nuovo aggiornamento di sistema introduce tantissime novità; in primo luogo citiamo il riempimento automatico avanzato per i PDF, una feature annunciata da Apple mesi fa e arrivata ora sul mercato. Come funziona? Semplice: identifica in maniera automatica i campi comuni (indirizzo, nome e non solo) e permette di conseguenza la compilazione automatica come se avviene su un sito web su Safari. Con l’app “Messaggi” ora gli adesivi possono essere aggiunti alle chat con una funziona di risposta rapida. Ci sono nuovi widget Meteo e Orologio e si può perfino usare la playlist di brani preferiti condivisa in Apple Music.

