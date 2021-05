Samsung sta lanciando un altro aggiornamento per i possessori di Galaxy Watch 3 e Galaxy Watch Active 2; secondo quanto si apprende, migliorerà alcune delle icone sullo smartwatch e introdurrà sostanziali miglioramenti alla stabilità del sistema.

Galaxy Watch 3 e Active 2: cosa cambia con il nuovo update?

Mentre i recenti telefoni Galaxy di Samsung ricevono costantemente aggiornamenti mensili, venendo aggiornati con la più recente patch di sicurezza Android, gli smartwatch del brand con TizenOS hanno update meno regolari, con nuove versioni del firmware che arrivano a distanza di mesi.

A poco più di un mese e mezzo dall'arrivo dell'ultimo aggiornamento significativo, Samsung sta lanciando un altro update per i suoi smartwatch più recenti, il Galaxy Watch 3 e Watch Active 2, introducendo rispettivamente le versioni di build “R840XXU1BUE3” e “R830XXU1DUE3“.

I principali miglioramenti che potete aspettarvi con il nuovo aggiornamento sono le modifiche ad alcune icone di attività degli orologi per attività come la camminata automatica e per i promemoria per la sedentarietà inattività. La versione Tizen rimane la stessa, ma le note di aggiornamento di Samsung assicurano che Galaxy Watch 3 e Watch Active 2 saranno più stabili.

Galaxy Watch3 (SM-R840)

Numero build: R840XXU1BUE3;

Versione Tizen: Tizen 5.5.0.2;

Migliorate le icone di marcia / corsa automatica;

Migliorata l'icona “Avvisi orari di inattività”;

Migliore stabilità del dispositivo.

Laddove l'aggiornamento del mese scorso è arrivato contemporaneamente per il Galaxy Watch 3 e il Galaxy Watch originale, adesso notiamo che lo smartwatch della serie precedente finora non ha ricevuto questa release del software, ma potrebbe facilmente cambiare nelle prossime settimane.

Voi avete già ricevuto l'OTA? Per verificare tutto ciò, vi basterà andare nel menù delle impostazioni e osservare il tutto sia dal wearable stesso che dal telefono a cui avete associato il gadget indossabile. Fateci sapere se avete ottenuto l'agognato update controllando il numero della build e confrontandolo con quello sopra riportato.

Vi ricordiamo che il Galaxy Watch 3 si trova su Amazon al prezzo super scontato di 324,19€.

