Aggiornate il vostro Apple Watch: ora non ha più BUG

In queste ore abbiamo appreso che Apple ha appena distribuito la nuova iterazione di watchOS 9.0.2 per Apple Watch. Siamo soliti riportarvi tutti gli update del firmware, anche le versioni beta, ma questa è particolarmente importante. È disponibile per tutti e corregge moltissimi errori e problemi di varia natura, sia al microfono che alla riproduzione delle canzoni con Spotify.

Cosa cambia con watchOS 9.0.2 su Apple Watch?

Bisogna dire che unitamente a watchOS 9.0.2, l’azienda di Cupertino ha distribuito anche iOS 16.0.3 che mira a risolvere tantissimi bug che abbiamo visto sui nuovi melafonini come iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

Tornando al software per smartwatch, segnaliamo che ci sono numerosi bug fix. L’aggiornamento in questione risolve dei bug molto fastidiosi che abbiamo visto in passato, come delle criticità legate alla riproduzione delle canzoni in streaming su Spotify e l’assenza di segnale con dei problemi al microfono.

L’update in questione include altri miglioramenti:

lo streaming audio si interrompe in maniera anomala con Spotify;

le notifiche della sveglia non si interrompono neanche dopo l’eliminazione della suddetta (vale per gli utenti che attivano Assistive Touch).

risolto il bug della sincronizzazione completa dei dati Wallet e Fitness per Apple Watch;

risolti i problemi legati all’interruzione di segnale per il microfono di Watch Series 8 e Ultra.

Ricordiamo che watchOS 9.0.2 è gratuito ed è già disponibile. Se non lo vedete, vi basterà andare sull’app Apple Watch di iPhone, pigiare su Generali e poi su Aggiornamento software.

Fra le altre cose, il gadget indossabile deve avere almeno il 50% di autonomia, deve essere su un charger connesso alla corrente e deve essere vicino all’iPhone, il quale deve avere anche lui, almeno mezza batteria piena.

Intanto, se non avete un indossabile da polso e ne volete uno, segnaliamo che Apple Watch Series 8 è in super sconto su Amazon a 479,00€ al posto di 509,00€ nella sua iterazione Silver con cassa da 41 mm al seguito.

