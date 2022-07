Agenzia delle Entrate, nuova truffa a tema: come proteggersi

Continuano gli attacchi phishing che sfruttano come esca l’istituzione Agenzia delle Entrate. In tempi così difficili chiunque sarebbe preso dal panico ricevendo una mail che sembra proprio essere stata inviata dall’ente con oggetto: “Riscossione su ricevute di pagamento“.

Attraverso un comunicato stampa recente, Agenzia delle Entrate e Riscossione sta allertando tutti i contribuenti circa questa nuova campagna phishing molto pericolosa. L’obiettivo di questa truffa, realizzata ad hoc da cybercriminali esperti, è quello di appropriarsi delle informazioni personali della vittima.

Inoltre, come di consueto, gli attaccanti cercano anche di trovare il modo per accedere ai suoi risparmi e rubare più denaro possibile. Si tratta di una pratica ormai consolidata dai criminali del Web che sfruttano nomi importanti per poter vincere sulle emozioni dei poveri malcapitati.

Scopriamo insieme tutti i particolari utili a riconoscere questa truffa che sfrutta il nome di Agenzia delle Entrate e Riscossione per diffondere panico e per rubare denaro a più utenti possibili. Vediamo anche come ci si può difendere in modo efficace da questi pericolosi attacchi phishing sempre più diffusi.

Agenzia delle Entrate: come riconoscere il nuovo attacco phishing

La prima arma di difesa dagli attacchi phishing è avere più informazioni possibili che permettano alla potenziale vittima di riconoscere un attacco. Questo le permetterà di non finire in pasto ai cybercriminali fornendo le sue informazioni personali e i suoi dati bancari. Ecco cosa ha scritto Agenzia delle Entrate e Riscossione nel suo comunicato ufficiale in merito a questo raggiro:

Agenzia delle Entrate – Riscossione segnala nuovi tentativi di truffa via email (phishing), eseguiti mediante l’invio di messaggi di posta aventi come mittente ricevuta_pagaonline@agenziariscossione.gov.it, falsamente riconducibili all’ente di riscossione. Nelle e-mail si comunicano informazioni in merito a una ricevuta di pagamento e il numero della relativa transazione, con l’invito a visualizzare la documentazione cliccando su un link oppure accedendo a un file allegato.

Come difendersi da questo o altri attacchi phishing

Ormai sempre più comuni, gli attacchi phishing sono molto pericolosi e possono danneggiare parecchio un utente che cade in queste trappole cybercriminali. Per difendersi da attacchi simili a questo, che sfrutta Agenzia delle Entrate per compiere la truffa, è necessario dotarsi di un sistema antivirus completo.

Bitdefender è la soluzione definitiva a qualsiasi attacco malevolo. Non solo fornisce una copertura professionale contro virus, malware, trojan, spyware e ransomware, ma include anche una sicurezza contro phishing e smishing, una VPN per navigare in anonimato e un password manager per mettere al sicuro le credenziali di accesso.

