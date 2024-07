Affronta l'estate con il Pinguino De'Longhi a -30%!

Progettato per occupare poco spazio, questo condizionatore portatile è perfetto per raffreddare stanze fino a 60 metri cubi, abbassando rapidamente la temperatura dell’ambiente grazie a una capacità di raffreddamento di 8.300 BTU/h. Inoltre, la sua funzione di deumidificatore, aiuta a ridurre l’umidità in eccesso, migliorando la qualità dell’aria.

Un aspetto che contraddistingue questo condizionatore è la sua silenziosità. Con un livello di rumorosità massimo di 65 dB(A), potrai godere di un ambiente fresco anche di notte, senza che il tuo sonno sia venga disturbato. Impostando la velocità della ventola al minimo, otterrai un raffreddamento ancora più silenzioso.

Il Pinguino è anche eco-friendly grazie al gas refrigerante R290 che ha un potenziale di riscaldamento globale (GWP) estremamente basso rispetto ai gas tradizionali, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale. E appartiene alla classe energetica A, garantendo un basso consumo energetico e un risparmio sulla bolletta.

Sul frontale del dispositivo vi è un display LCD che, insieme al telecomando, ti permettono di controllare facilmente tutte le funzioni del condizionatore, come la temperatura, la velocità della ventola e il timer 24 ore, personalizzando il tutto in base alle tue preferenze.