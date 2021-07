Dopo tempo è arrivata finalmente l'ora di acquistare un nuovo cavo HDMI. Perchè? Su Amazon è in corso l'offerta lampo del giorno che ti fa comprare quello di IBRA a metà prezzo: soli 14,44€.

I pezzi sono limitati e stanno andando già a ruba: se fossi in te mi affretterei. Le spedizioni sono persino gratuite in tutta Italia.

Cavo HDMI: la potenza a portata di mano

Se i compromessi on fanno per te sei nel posto giusto: questo gioiellino di cavo HDMI ti offre il massimo di definizione per qualunque scopo tu lo voglia. Film, giochi e serie TV non saranno più le stesse grazie ad IBRA e a questo prodotto che supporta pienamente la risoluzione 8K.

Con una lunghezza di 3 metri ti consente di effettuare le installazioni nelle modalità più semplici. Inoltre la sua garanzia risiede anche nei materiali con cui è stato progettato. Non mancano all'appello i connettori placcati in oro 24K e un rivestimento in nylon intrecciato che è durevole e resiste praticamente a tutto.

Al suo interno è presente un sistema in OFC ossia rame privo di ossigeno con schermatura EMI. Insomma, un vero e proprio portento.

Non sono da ignorare le recensioni che sono super positivi e ti garantiscono una sicurezza in più. Se non lo acquisti, in poche parole perdi un affare colossale.

Compra subito il tuo cavo HDMI di Ibra con risoluzione fino a 8K su Amazon in offerta lampo: spendi 14,44€ ma sono meritatissimi. Per di più è un prodotto Prime e quindi se sei abbonato lo ricevi in 48 ore a casa. Se sei cliente standard non avere timore, non paghi le spedizioni se scegli la consegna nei punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica