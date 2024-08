Affare imperdibile: risparmia il 23% sul Nuovo iPad Air!

In ambito dispositivi portatili, gli iPad sono alcuni dei miglior sul mercato, con un rapporto qualità prezzo davvero incredibile. Per questi ti proponiamo l’iPad Air 2022, ora in sconto del 23%, disponibile a 639,00€ invece di 829,00€, rappresentando un’opportunità imperdibile per chi cerca potenza e versatilità in un dispositivo elegante e moderno. Dotato di un display Liquid Retina da 10,9″ con True Tone, ampia gamma cromatica P3 e rivestimento antiriflesso, questo iPad offre una qualità visiva straordinaria, ideale per guardare film, fare editing fotografico o semplicemente navigare in internet con colori vividi e dettagli nitidi.

Per lavorare, studiare e giocare ovunque tu voglia: iPad Air 2022

Il cuore pulsante di questo iPad Air è il chip Apple M1 con Neural Engine, lo stesso processore presente nei modelli più avanzati di Apple, che garantisce prestazioni elevate e un’efficienza energetica superiore. Che tu stia multitasking, giocando ai videogiochi più recenti o lavorando su progetti creativi complessi, l’iPad Air 2022 è in grado di gestire tutto con facilità e fluidità.

La fotocamera grandangolare da 12MP e la fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo e Inquadratura automatica rendono questo dispositivo perfetto per catturare foto e video di alta qualità, partecipare a videochiamate e creare contenuti visivi impressionanti. Con opzioni di archiviazione fino a 256GB, avrai tutto lo spazio necessario per conservare le tue foto, video, app e documenti importanti.

Disponibile nei colori blu, viola, rosa, galassia e grigio siderale, l’iPad Air 2022 non solo è potente, ma anche estremamente elegante. Gli altoparlanti stereo in orizzontale offrono un’esperienza audio immersiva, mentre il Touch ID garantisce un’autenticazione sicura e supporta Apple Pay per pagamenti rapidi e sicuri. Grazie alla batteria che dura un giorno intero, al supporto per Wi-Fi 6 e alle reti cellulari 5G, l’iPad Air 2022 ti tiene connesso e produttivo ovunque tu sia. Non farti scappare lo sconto del 23% e passa ad Apple per assicurarti il meglio in ambito tech!